"شعاع الموت" الأوكراني.. لحظة مقتل جنود روس بالسلاح الغامض (فيديو)

نشر الضابط الأوكراني أناتولي شتيفان لقطات تظهر لحظة مقتل 3 من الجنود الروس بضربة دقيقة أثناء محاولتهم التنقل عبر حقل مدمر في شرق أوكرانيا، وقالت صحيفة "إكسبريس" إن السلاح المستخدم من طراز Stugna-P المضاد للدبابات، ويمكن لهذا السلاح تحديد الأهداف واختراق الدروع شديدة السماكة.

واقترح أحد مستخدمي "تويتر" رداً على الفيديو أن "الشخص الذي يقوم بتشغيل هذا السلاح يجب أن يكون أفضل مشغل لصواريخ مضادة للدبابات على وجه الأرض"، فيما اعتبر آخرون أنه سلاح "شعاع الموت"، بسبب قدراته التفجيرية الغامضة ولخروج المقذوف الناري على شكل يشبه الشعاع أثناء إصابته للهدف.