ارتفاع ضحايا تفجير المسجد الباكستاني إلى 47 قتيلاً

ارتفعت حصيلة تفجير استهدف مسجداً داخل مقرّ رئيسي للشرطة في شمال غرب باكستان، إلى 47 قتيلاً، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال المتحدّث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، محمد عاصم خان، إنّ التفجير أسفر عن 47 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً، فيما قال المسؤول الحكومي البارز شفيع الله خان لوكالة فرانس برس إنّ حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع أكثر مع استمرار انتشال جثث من تحت الأنقاض.