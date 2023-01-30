روسيا تستخدم "صاروخاً غامضاً" في أوكرانيا

تداولت وسائل إعلام روسية فيديو يظهر استخدام القوات الروسية لـ"صاروخ غامض" في السماء ينزل بالمظلة. وبعد ذلك، دوى انفجار قوي وتصاعد الدخان فوق الهدف المصاب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المحلل السياسي أليكسي جيفوف قوله إن هذا الصاروخ الغامض هو صاروخ نادر بعيد المدى ينفجر في الجو من راجمة "تورنادو-إس" التي تعتبر نظيرة الراجمة الأميركية "هيمارس"، والتي يمكن أن تضرب أهدافاً على مسافة تصل إلى 120 كيلومتراً.