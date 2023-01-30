تظاهرات في إندونيسيا احتجاجاً على إحراق القرآن الكريم بالسويد

تظاهر مئات المسلمين الإندونيسيين أمام السفارة السويدية في جاكرتا، اليوم الإثنين، للتنديد بتدنيس نشطاء يمينيين متطرفين للقرآن الكريم في السويد وهولندا.

واحتشد أكثر من 300 متظاهر في طريق رئيسي بوسط جاكرتا، ودهسوا وأحرقوا صور الناشط الدنماركي المناهض للإسلام، راسموس بالودان، إلى جانب أعلام السويد والدنمارك وهولندا.

وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى السفارة، التي تخضع لحراسة مشددة، وانتشر أكثر من 200 من رجال الشرطة والجيش داخل وحول البناية المحصنة بأسلاك شائكة.

وتلقى بالودان إذناً من الشرطة هذا الشهر لتنظيم احتجاج خارج السفارة التركية في ستوكهولم، حيث أحرق نسخة من القرآن الكريم في 21 يناير الجاري.

وبعد أيام، مزق إدوين واجينسفيلد، زعيم حركة بيغيدا اليمينية المتطرفة في هولندا، صفحات من القرآن بالقرب من البرلمان الهولندي، ما أثار موجة رفض وتنديد عالمية.