تركيا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة في أوروبا

حذّرت تركيا مواطنيها من هجمات عنصرية محتملة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وقالت وزارة الخارجية التركية إن «المواطنين الأتراك الذين يعيشون في هذه المناطق أو يسافرون إليها يجب أن يلتزموا بالحذر، والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تظاهرات».

وأضافت الوزارة في بيان أن «الأعمال الأخيرة المعادية للإسلام والعنصرية ضد تركيا من جانب جماعات لها صلة بمنظمات إرهابية، تظهر مستوى خطيراً من التعصب الديني والكراهية في أوروبا».

ويأتي التحذير عقب أن نصحت وزارات الخارجية في السويد والنرويج والدنمارك مواطنيها بتجنب التجمعات الكبيرة في تركيا في ظل التوترات الأخيرة.

ويشار إلى أن التوترات بين تركيا وبعض الدول الأوروبية، ومنها السويد، التي تأمل في الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تفاقمت بسبب احتجاجات اعتبرتها أنقرة معادية للإسلام أو معادية لتركيا، ومنها قيام السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم، مهدداً بالقيام بذلك أسبوعياً حتى تتمكن السويد من الانضمام لـ«الناتو»، كما استدعت أنقرة السفير الهولندي لديها، بعد أن مزق ناشط يميني متطرف آخر صفحات من المصحف الشريف في لاهاي.