الكرملين: بوتين يظل منفتحا أمام أية اتصالات

صدر رد فعل من الكرملين اليوم الأحد على إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس عزمه الاستمرار في محاولة العمل لأجل إنهاء الحرب ضد أوكرانيا في إطار محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد بأنه ليس هناك خططا ملموسة حاليا لإجراء محادثة هاتفية أخرى بين شولتس وبوتين، ولكنه أكد بقوله: «بوتين يظل منفتحا لإجراء أية اتصالات».

وأعلن المستشار الألماني في تصريحات صحافية اليوم الأحد: «سوف أتصل هاتفيا ببوتين من جديد أيضا- لأنه من الضروري التحدث مع بعضنا البعض».

وتابع المستشار الألماني قائلا: «يعود الأمر لبوتين فيما يتعلق بسحب القوات من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب المروعة التي لا معنى لها والتي كلفت مئات الآلاف حياتهم».