البابا يدين "دوامة الموت" في الشرق الأوسط

دان البابا فرانسيس الأحد تصاعد العنف في الشرق الأوسط، داعياً طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الانخراط في بحث صادق عن السلام .

وقال البابا بعد الصلاة في ساحة القديس بطرس، إنّ"دوّامة الموت التي تتصاعد يوماً بعد آخر تُغلق (الباب على) القلة القليلة من الثقة الموجود بين الشعبين".

وقال "منذ بداية العام قتل عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي"، داعياً الحكومتين والمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول أخرى دون تأخير، وبينها الحوار والبحث الصادق عن السلام.