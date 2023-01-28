روسيا تحجب موقعين أميركيين بسبب «نشر معلومات كاذبة»

أعلنت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في روسيا، أمس، حجب موقعي وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي، متهمة الهيئتين الحكوميتين الأميركيتين بنشر معلومات كاذبة، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء. وقالت الدائرة الاتحادية في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إنها «قيدت الوصول إلى عدد من الموارد التابعة لهياكل حكومية في دول معادية، تنشر مواد تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا». ونقلت «تاس» عن الدائرة قولها إن الموقعين الأميركيين نشرا معلومات غير دقيقة أضرت صدقية القوات المسلحة الروسية. وتعد روسيا تشويه سمعة قواتها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن جريمة نشر «معلومات كاذبة» حول الجيش تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أقصاها 15 عاماً.