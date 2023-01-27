إدانة أردنية مصرية.. ودعوة إلى وقف الاعتداءات على المدن الفلسطينية

دانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة، في بيان، العملية الإسرائيلية في مخيم جنين، معتبرةً أن حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، التي سيدفع الجميع ثمنها، مضيفة أن «العنف لن يولد إلا المزيد من العنف».

من جهتها، دانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة. وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من تداعيات الاعتداءات الخطرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. وأعادت مصر التأكيد على أن استمرار مثل تلك الاعتداءات يقوّض من الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

عمان.