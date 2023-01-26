القوات الروسية "متفوقة عددياً" في شرق أوكرانيا و"تكثّف" القتال

أعلن الجيش الأوكراني أنّ القوات الروسية "المتفوقة عددياً" في دونيتسك "تكثّف" القتال في هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وبعيد ساعات على إعلان برلين وواشنطن موافقتهما على إرسال دبابات ثقيلة متطورة إلى كييف، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار، عبر تطبيق تليغرام إنّ "المعارك تحتدم" في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها وكذلك أيضاً في محيط فوغليدار، المدينة الواقعة جنوب غرب دونيتسك.

هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها بلدة فوغليدار الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، صراحةً ضمن مناطق القتال "المكثّف".

وقالت ماليار مساء الأربعاء "الآن في دونباس، مقابل تفوقهم العددي والعسكري، تكمن أفضيلتنا في احترافية القيادة العسكرية وشجاعة الجنود".