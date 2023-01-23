الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على "المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني" ومسؤولين كبار في إيران، مما يزيد الضغط على طهران بسبب قمعها للاحتجاجات.

وهذه الخطوة، التي اتخذت بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، هي أحدث رد من واشنطن على حملة القمع الإيرانية في مواجهة الاضطرابات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن خطوة اليوم الاثنين تستهدف "ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مسؤولين أمنيين كبار ينسقون الحملة التي تنفذها طهران".