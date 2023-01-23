لافروف: الغرب عرقل مفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن موسكو كانت مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا في الشهور الأولى من الحرب لكن الولايات المتحدة ودولا غربية نصحت كييف بعكس ذلك.

وقال لافروف خلال زيارة لجنوب افريقيا: "من المعروف جيداً أننا دعمنا مقترح الجانب الأوكراني للتفاوض في وقت مبكر من العملية العسكرية الخاصة وبحلول نهاية مارس الماضي، وافق الوفدان على مبدأ تسوية هذا الصراع".

وأضاف: "من المعروف ونشر علنا أن زملاءنا الأميركيين والبريطانيين وبعض الأوروبيين أخبروا أوكرانيا بأنه من المبكر للغاية التوصل لاتفاق، والترتيب الذي حظي تقريبا بالموافقة لم يراجعه أبدا النظام في كييف".

يزور لافروف بريتوريا لإجراء محادثات مع نظيرته الجنوب إفريقيا ناليدي باندور فيما تسعى روسيا لتعزيز علاقاتها مع أكثر دول افريقيا تطورا وحليفتها التاريخية وسط استمرار الصراع في أوكرانيا.