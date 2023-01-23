16 قتيلاً من النازحين في انهيار مبنى شمال سورية

تسبب انهيار مبنى في مقتل 16 شخصاً، أمس، في حي ذي غالبية كردية بمدينة حلب شمال سورية، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية السورية، فيما أشارت وكالة «هاوار» الكردية للأنباء إلى وجود خمسة أطفال بين الضحايا، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القتلى من نازحي عفرين.

وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثانية كبرى المدن السورية، سواء جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني بسبب المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المبنى الذي يقع في حي الشيخ مقصود، انهار جراء تسرب المياه إلى أساساته، مشيرة إلى انتشال شخص على قيد الحياة، وكان المبنى السكني مؤلفاً من خمسة طوابق، وانهار عند الساعة الثالثة صباحاً، وكانت تقطنه سبع عائلات.

وأفاد سكان في الحي لوكالة «فرانس برس» بأن عدد قاطني المبنى كان يبلغ نحو 35 شخصاً.

وحي الشيخ مقصود منطقة ذات غالبية كردية، وتديره «وحدات حماية الشعب الكردية»، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها.

وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي السوري عشرات الأشخاص منهمكين في البحث عن ناجين، منهم من تجمع حول المبنى وآخرون على سطحه، كما عملت جرافات على رفع الأنقاض.

ودفعت أزمة النزوح في سورية بالكثيرين إلى اللجوء لمبانٍ متضررة أو شبه مدمرة أو تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي سبتمبر الماضي قضى 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته، وفي فبراير 2019 تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة بمقتل 11 شخصاً، بينهم أربعة أطفال.