الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط

أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم السبت الإنذار المبكر في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط داعيا إلى اتباع إرشادات السلامة والتعليمات الرسمية.

ودعا الدفاع المدني في بيان إلى الالتزام بالهدوء والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر وعدم الخروج من المنزل أو المبنى والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح.

وأكد أنه في حال الوجود في الخارج يجب دخول أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب وتجنب التجمع والتصوير نهائيا والابتعاد عن المواقع الخطرة فيما دعا أثناء قيادة المركبة إلى التوقف على جانب الطريق بعيدا عن الجسور والمباني الشاهقة.

ودعا إلى الاتصال برقم الطوارئ (998) عند ملاحظة خطر وأخذ التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.