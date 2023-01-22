مصر : الإعدام بحق 6 متهمين في قضية إرهابية

قضت محكمة الجنايات في مصر ، اليوم الأحد ، بالإعدام لسـتة متهمين والمؤبد لمتهم وذلك بالقضية المعروفة بـ"خلية مصر الجديدة الإرهابية ".

وكانت المحكمة أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وأسندت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم "تولي قيادة جماعة إرهابية للأخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور ، مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض ، وتلقى المتهمون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها".