البرلمان العربي يستنكر: إحراق المصحف الشريف في السويد يؤجج مشاعر الكراهية والعنف

استنكر البرلمان العربي بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددا على رفضه التام لمثل هذه الأفعال المشينة، والتي تعد خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.

وطالب البرلمان العربي، - في بيان اصدره اليوم- المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملة وتفصيلا، والتي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتستفز المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف.

