اليمن.. إحباط هجومين للميليشيات في الضالع والجوف

أحبطت القوات المشتركة والجنوبية في شمال الضالع، هجوماً لميليشيات الحوثي، تجاه مواقعها في "قطاع الجب"، استخدمت فيها مختلف الأسلحة بما فيها المسيرات المفخخة.

وأكدت مصادر ميدانية بالمحافظة، تمكن القوات الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حوثية، أطلقتها الميليشيات تجاه مواقعها في "الجب" شمال الضالع قبل الوصول إلى هدفها.

وفي الجوف، أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة، هجوماً حوثياً تجاه مواقعها في جبهة "الأبتر" شمال المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة.

وذكرت مصادر عسكرية في الجوف، أن الهجوم جاء بعد وصول تعزيزات حوثية من صنعاء إلى المحافظة، في إطار التصعيد الذي تقوم به الميليشيات في جبهات القتال في الجوف ومأرب، بهدف الوصول إلى آبار النفط والغاز في صافر مأرب.