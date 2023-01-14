رئيس الوزراء المصري يبدأ جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء

بدأ رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يرافقه سبعة وزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة بمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها.

وأكد مدبولي ، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" اليوم ، أن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة التي يتم تنفيذها على أرض الفيروز ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء.

وأكد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مدينة العريش تشهد تغييرا ملحوظا بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار بفضل الجهد المضني الذي بذلته القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة في القضاء على العناصر الإرهابية.