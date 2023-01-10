زيلينسكي: معركة دونباس تحتدم.. والوضع صعب في "سوليدار"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المعركة في إقليم دونباس تحتدم، وأن الوضع في بلدة سوليدار التي يدور بشأنها قتال مكثف في دونيتسك شرقي أوكرانيا لا يزال متوترا للغاية، بعد تقارير سابقة عن هجمات روسية مستمرة وقوية على المدينة الرئيسية التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو: "إنه أمر صعب للغاية .. لا يكاد يوجد أي جدران سليمة متبقية هناك".



ويشار إلى أن إقليم دونباس يضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.

