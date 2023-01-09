تراجع شعبية الأمير هاري في بريطانيا لأدنى مستوى على الإطلاق

خلص استطلاع جديد إلى تراجع شعبية الأمير هاري لأدنى مستوى على الإطلاق في بريطانيا، بعد حديثه عن الأسرة المالكة في كتابه المقبل.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن استطلاع "يوجوف" أظهر أن نحو ثلثي البريطانيين (64%) لديهم رأي سلبي بشأن هاري، مقارنة بـ 58% في مايو الماضي، في حين ينظر له الربع (26%) بصورة إيجابية.

وتأتي هذه النتائج قبل صدور كتاب "سبير" (البديل)، لهاري غدا الثلاثاء، والذي أثار ضجة عقب أن قال هاري إن شقيقه الأمير ويليام قام بالاعتداء عليه جسدياً.