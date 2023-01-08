الأمم المتحدة: الهجوم الروسي على أوكرانيا أطلق أكبر حركة لجوء منذ الحرب العالمية

أشارت تقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أطلق أكبر حركة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوكالة في بيان صادر اليوم الأحد أن حجم وسرعة حركة اللجوء لا مثيل لهما في تاريخ اللجوء والنزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ممثلة الوكالة في ألمانيا كاتارينا لومب إن " أكثر من 7.9 مليون شخص فروا من البلاد فضلا عن 5.9 مليون شخص آخر نزحوا داخل أوكرانيا".

يذكر أن عدد اللاجئين خارجيا والنازحين داخليا البالغ نحو 14 مليون شخص يعادل حسابيا أكثر من ثلث إجمالي سكان أوكرانيا الذي يقارب 41 مليون نسمة.