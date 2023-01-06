الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة في ظل أزمة اقتصادية وتضخم قياسي

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد، أقال يوم الجمعة وزيرة التجارة فضيلة الرابجي، وسط أزمة اقتصادية تهز البلد ومعدلات تضخم قياسي.

وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر حاجز العشرة بالمئة، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في فقدان الكثير من المواد الغذائية من المتاجر.

وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين واتهم أحيانا المعارضة أحيانا بافتعال أزمات.