بوتين يعلن عن صواريخ كروز جديدة أسرع من الصوت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن فرقاطة دخلت الخدمة، مسلحة بصواريخ كروز من طراز ”زيركون” أسرع من الصوت والتي قال إنها ”لا مثيل لها في أي بلد آخر”.

وأدلى بوتين بتصريحه خلال اجتماع عبر دائرة مرئية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد الفرقاطة ”أدميرال غورشكوف”، إيغور كورخمال.

وقال بوتين: "أنا متأكد من أن مثل هذا السلاح القوي سيسمح لروسيا بدرء أي تهديد خارجي محتمل، وسوف يساهم في حماية المصالح الوطنية لبلدنا".

ومن جانبه، قال شويغو في بيان إن السفينة ستبحر في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط.