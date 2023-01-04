سيؤول قد تلغي اتفاق المنطقة العازلة بعد توغل مسيّرات كورية شمالية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، اليوم الأربعاء، أنه في حال "انتهكت" بيونغ يانغ أراضي بلاده، قد ينظر في إمكانية تعليق العمل باتفاق أُبرم عام 2018 أقيمت بموجبه مناطق بحرية عازلة مع الشطر الشمالي.

وهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال فترة شهدت حراكاً دبلوماسياً عالي المستوى أثناء قمة في بيونغ يانغ، لخفض التوتر العسكري على طول الحدود عالية التحصين.

واتفق الطرفان حينذاك على "وقف المناورات العسكرية المختلفة التي يستهدف كل طرف من خلالها الطرف الآخر على طول خط ترسيم الحدود العسكرية"، لكن بيونغ يانغ بدأت بخرق الاتفاق بشكل متكرر منذ العام الماضي.

وأطلقت كوريا الشمالية قذائف باتجاه المناطق البحرية العازلة عدة مرات في 2022، بينما أرسلت الأسبوع الماضي خمس مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي.