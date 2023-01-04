ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية من أنّ ولاية كاليفورنيا ستشهد خلال اليومين القادمين عاصفة عاتية سيتخلّلها هطول أمطار غزيرة قد تؤدّي إلى فيضانات مميتة.

ودعت السلطات سكّان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس.

وحذّرت المصلحة من أنّ "العاصفة ستتسبّب في فيضانات واسعة النطاق، وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، وسقوط أشجار، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتعطّل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كلّه، خسائر محتملة في الأرواح".