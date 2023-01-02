بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة
هطلت اليوم الاثنين، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية لقطات للمصلين والمعتمرين وسط أجواء روحانية وأمطار غزيرة في المسجد الحرام.
فيديو | لقطات للمصلين والمعتمرين الآن وسط أجواء روحانية وأمطار غزيرة في #المسجد_الحرام #الإخبارية pic.twitter.com/FoVev7r0HX— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2023
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