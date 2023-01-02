الأمير هاري يكشف تفاصيل خلافاته مع شقيقه في كتاب جديد

كشف دوق ساسكس الأمير هاري عن تفاصيل بشأن كتابه الجديد في برنامج تليفزيوني أميركي في مقابلة "كاشفة" من المقرر بثها الأحد المقبل.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الاثنين أن هاري ناقش مذكراته المرتقبة والتي تحمل عنوان "سبير"، خلال حوار مع الإعلامي أندرسون كوبر ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

وبثت القناة مقطعا ترويجيا قصيرا للمقابلة، وصفتها بأنها "كاشفة" وسيرة ذاتية لهاري.

ومن المتوقع أن يقدم كتاب "سبير" تفاصيل عن خلافات بين هاري (38 عاما) وشقيقه ويليام أمير ويلز (40 عاما).

ويأتي ذلك بعدما قال دوق ساسكس في مسلسله الوثائقي بقناة نتفليكس إن ويليام أخلف وعدا كان قد قطعه له بعدم تسريب روايات أو معلومات بسيطة عن أحدهما الآخر، بعد أن شهدا تداعيات مثل هذه الأفعال بمكتب والدهما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، سجل هاري بالفعل مقابلة تليفزيونية عن سيرته الذاتية مع الإعلامي توم برادبي ببرنامج "العاشرة" بقناة "آي تي في" البريطانية.

وبرادبي، وهو مراسل سابق لقناة آي تي في لشؤون الأسرة الملكية، صديق لدوق ودوقة ساسكس، وسبق أن أجرى

مقابلة معهما بشأن فيلم وثائقي عن رحلتهما في أفريقيا في عام 2019.