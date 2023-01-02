الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا في 2023

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم أوكرانيا في عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» عن بوريل القول: «في عام 2022، قررت روسيا التخلي تماماً عن التزاماتها بحقوق الإنسان الأساسية ومهاجمة أوكرانيا والأمن العالمي. في نهاية العام حاول بوتين مرة أخرى إجبار الأوكرانيين على العيش في الظلام من خلال الهجمات البشعة. نحن مصممون على مواصلة دعم أوكرانيا في عام 2023 أيضاً». جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات سياسية واقتصادية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية، ووصلت قيمة المساعدات المالية إلى 19 مليار يورو، كما خصص 3.1 مليارات يورو من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.