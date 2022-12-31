في رسالة العام الجديد.. بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا لتدمير روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن بلاده لن تستسلم أبدا لمحاولات الغرب استخدام أوكرانيا كأداة لتدمير روسيا.

وفي رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد بثها التلفزيون الرسمي، قال بوتين إن روسيا تقاتل في أوكرانيا لحماية "وطنها الأم" وتأمين "الاستقلال الحقيقي" لشعبها.

واتهم بوتين الغرب بالكذب على روسيا واستفزاز موسكو لشن ما يسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وذلك في الرسالة التي مدتها تسع دقائق، وهي أطول خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة خلال فترة حكمه المستمرة لعقدين.

وقال في الخطاب الذي ألقاه أمام جنود روس في المقر الرئيس للمنطقة العسكرية بجنوب روسيا "طمأنتنا النخب الغربية على نحو زائف على مدى سنوات بسلامة نيتها".

وفي خطاب عدائي غير معهود بمناسبة العام الجديد، والمخصص عادة لتقديم الأمنيات الطيبة للعام المقبل "في الواقع، كانوا يشجعون بكل طريقة ممكنة النازيين الجدد الذين شنوا إرهابا ضد المدنيين في دونباس".

وأردف بوتين "الغرب كذب بشأن السلام. كان يستعد للعدوان.. والآن يستغل أوكرانيا وشعبها باستخفاف لإضعاف روسيا وتقسيمها".

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية عن بوتين قوله في المقطع الذي تم بثه منتصف الليل في أقصى شرق روسيا "لم نسمح بهذا قط ولن نسمح لأي شخص بفعل ذلك بنا".