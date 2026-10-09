ترامب: بوتين تعهد ضخ كميات كبيرة من الديزل "للسوقين الأميركية والعالمية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأميركية والعالمية، متعهدا أن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران.

وكتب ترامب على وسائل التواصل عقب محادثات مع بوتين "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر"، فيما أفادت وزارة الخزانة بأنها ستصدر ترخيصا موقتا للسماح بتدفق الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.