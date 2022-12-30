القبض على 11 إرهابياً في 5 محافظات عراقية

أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أمس، بأن الاستخبارات العسكرية أطاحت 11 إرهابياً في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وميسان.

وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، قامت الاستخبارات العسكرية العراقية بنصب كمائن محكمة في مناطق محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وميسان، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابياً مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام الإرهاب.

وأشارت خلية الإعلام في بيانها إلى القبض على الإرهابيين الـ11 في أقضية الدجيل والشرقاط والمجر الكبير والحمدانية والرمادي والدبس، كاشفة عن تسليمهم إلى جهات الطلب أصولاً.