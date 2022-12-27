زيلينسكي: 9 ملايين أوكراني ما زالوا بدون كهرباء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو تسعة ملايين شخص في أوكرانيا ما زالوا بدون كهرباء رغم أعمال الصيانة الجارية لإصلاح شبكة الكهرباء التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور مساء أمس: "عدد مرات انقطاع الكهرباء ومددها تتناقص بانتظام، لكن ما زال هناك العديد من جوانب العجز في إمدادات الكهرباء".

وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات مهمة أثناء المشاورات مع ممثلي الحكومة بشأن وضع الطاقة والبنية التحتية، وتابع قائلاً: "نستعد للعام المقبل، لا شهور الشتاء فقط. هناك خطوات يجب اتخاذها وستتخذها الدولة بالتأكيد".