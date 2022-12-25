انطلاق التمرين البحريني السعودي المشترك "جسر 23"

انطلقت اليوم فعاليات التمرين البحري الثنائي المشترك "جسر 23"، الذي تنفذه قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح البحرية الملكي البحريني مع القوات البحرية الملكية بالقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن التمرين البحري الثنائي المشترك الذي انطلقت فعالياته في مملكة البحرين يهدف إلى توحيد المفاهيم القتالية وتعزيز آلية التعاون والتكامل بين القوات البحرية المسلحة، من خلال تنفيذ مختلف مراحل العمليات العسكرية المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية، لرفع كفاءة الضباط والأفراد في عملية القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات القتالية بين المشاركين في التمرين.