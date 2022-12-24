العاصفة الثلجية تشل الحياة في الولايات المتحدة

حرمت عاصفة رافقتها ثلوج كثيفة ورياح قطبية عاتية 1.7 مليون منزل من الكهرباء في الولايات المتحدة، اليوم السبت، بينما علق المسافرون جرّاء إلغاء آلاف الرحلات الجوية عشية عيد الميلاد.

وتأكدت 13 وفاة على الأقل مرتبطة بالعاصفة في ست ولايات فيما شلّت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمّدة معظم أرجاء البلاد، بما في ذلك في مناطق الجنوب ذات الحرارة المعتدلة عادة، لليوم الثالث على التوالي.

وأدت العاصفة الشتوية التي تعد من بين الأشد منذ عقود إلى إلغاء أكثر من 1900 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة السبت، بعد يوم على إلغاء حوالي 6000 رحلة، بحسب موقع التعقب "فلايت أوير".

ونتيجة إلغاء الرحلات، علق مسافرون في مطارات بينها أتلانتا وشيكاغو ودنفر ودترويت ونيويورك بينما سعوا جاهدين لإيجاد رحلات بديلة قبيل عيد الميلاد.