زلزال بقوة 5.0 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي بالصين

وقع زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، في محافظة مادوه بولاية جولوج في التبت، ذاتية الحكم، في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الزلزال وقع الساعة 1047 بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكره المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وقال المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 56ر35 درجة شمالا، وخط طول 99.14 درجة شرقا، وعلى عمق 9 كيلومترات.

ولم ترد تقارير بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.