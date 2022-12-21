الرئيس السوري يصدر عفواً عاماً عن جريمة الفرار من الخدمة العسكرية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أمس الثلاثاء.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء ، نص المرسوم بمنح حق عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والفرار من الخدمة العسكرية شريطة تسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

واستثنى المرسوم عقوبات غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

وحافظ المرسوم على دعوى الحق الشخصي حيث "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة".