اعتقال مشتبه به بعد اندلاع حريق بالقرب من قصر باكنغهام

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به بعد اندلاع حريق صغير بالقرب من بوابات قصر باكنغهام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أنه تم القبض على الرجل الذي يبلغ 30 عاماً، مساء أمس الثلاثاء، للاشتباه في تسببه في ضرر جنائي.

وقالت الشرطة في بيان: "بعيد العاشرة وثماني دقائق مساء الثلاثاء 20 ديسمبر، ألقي القبض على رجل للاشتباه في التسبب في ضرر جنائي بعد رؤية حريق صغير بالقرب من بوابات قصر باكنغهام. وتم إيداعه في الحجز. وجرى إخماد الحريق".