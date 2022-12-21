الإمارات تؤكد دعمها الكامل لاستقرار الأردن

أكدت دولة الإمارات دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشدّدة على أهمية ضمان الاستقرار والأمن في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن دعم دولة الإمارات لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية، كما جددت موقفها الثابت، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الأردن الشقيق، ملكاً وحكومة وشعباً، في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء مداهمة مقر خلية إرهابية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.