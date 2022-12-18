واشنطن تحث كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات

حث البيت الأبيض كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات، في أعقاب إعلان بيونغ يانغ نجاح اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للصواريخ.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يواصل المضي قدماً في تطوير القدرات العسكرية، التي تفرض تهديداً على المنطقة وعلى شبه الجزيرة ومصالح الأمن القومي الأميركية.

وأكد مجدداً عرض الولايات المتحدة للجلوس، من دون شروط مسبقة مع كوريا الشمالية، كما حث كيم على قبول هذا العرض لمحاولة إيجاد مسار دبلوماسي للمضي قدماً نحو إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.