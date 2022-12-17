ليو فارادكار يعود لمنصب رئيس وزراء أيرلندا

أصبح ليو فارادكار رسميا رئيس وزراء أيرلندا الجديد بعدما وقع الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيجينز على وثيقة تعيينه وسلمه ختم رئيس الوزراء وختم الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

ويحل ليو فارادكار زعيم حزب "فاين جايل" محل مايكل مارتن زعيم حزب "فيانا فايل" كرئيس وزراء بموجب شروط اتفاق أبرمه ائتلاف في 2020.

واستقال مايكل مارتن رسميا من منصب رئيس وزراء أيرلندا.

وقال مارتن إنه كان "شرف العمر" أن يخدم المواطنين كرئيس للوزراء.