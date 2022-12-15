الرئيس الأوكراني: الأشهر الستة المقبلة حاسمة في القتال ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له عبر الإنترنت إلى المجلس الأوروبي، إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في كثير من النواحي في صد الهجوم الروسي.

وقال زيلينسكي: "ستكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة في المواجهة التي بدأتها روسيا بحربها من نواح كثيرة. الهجوم ضد أوكرانيا وضد كل واحد منكم، لأن الهدف النهائي لروسيا أبعد بكثير من حدود وسيادة أوكرانيا. وستتطلب منا الأشهر الستة المقبلة جهودا أكبر من تلك التي بذلت خلال الفترة الماضية ". بحسب ما أورته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الخميس.