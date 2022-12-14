أوكرانيا تعلن مقتل 96 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الحرب مع روسيا في 24 فبراير الماضي، حوالي 96 ألف جندي روسي، من بينهم 740 جندياً، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.

وقال البيان إنه حتى 14 ديسمبر الجاري، دمرت القوات الأوكرانية 2970 دبابة روسية و5937 عربة قتال مدرعة و1931 منظومة مدفعية و404 منظومات صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و211 منظومة حربية مضادة للطائرات.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 281 طائرة حربية و264 مروحية و592 صاروخ كروز و171 من وحدات المعدات الخاصة.