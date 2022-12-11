أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 94 ألفا و140

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة قتلت 94 ألفا و140 جنديا روسيا ، منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي .

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الأحد.

وقال البيان: إنه "في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و11 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي الخسائر القتالية في صفوف الروس 2942 دبابة و 5920 عربة قتال مدرعة و1928 منظومة مدفعية و 397 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و 211 منظومة حربية مضادة للطائرات ."

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 281 طائرة حربية و264 مروحية و 1613 طائرة مسيرة و167 من وحدات المعدات الخاصة كما تم إسقاط إجمالي 592 صاروخ كروز "