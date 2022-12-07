ترامب يرد على قرار إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه لانتخابات 2024 أن قرار إدانة شركته العائلية باحتيال مالي وضريبي يندرج في إطار "حملة اضطهاد" ضده، وسيقدم طلب استئناف للحكم.

وفي بيان حمل عنوان "حملة اضطهاد"، قال ترامب إن النظام القضائي "كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسية في نيويورك".

وقالت سوزان نيكيليس المحامية في هيئة الدفاع عن "منظمة ترامب"، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "لسنا موافقين على هذا الحكم وسنقدم طلب استئناف".

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في بيان إنه أول حكم يصدر بناء على القانون الجزائي على مجموعة ترامب.

وأضاف أن "شركتا ترامب تهربتا على مدى 13 عاما من القانون عبر منح المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى مزايا وتعويضات سخية مع تعمد إخفاء هذه الامتيازات عن السلطات الضريبية لتجنب دفع ضرائب".

ويواجه دونالد ترامب عددا من الدعاوى القضائية لكن لم توجه إليه أي تهم بعد.