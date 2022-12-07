برلمان جنوب إفريقيا يرجئ التصويت على عزل الرئيس رامافوزا

قرر برلمان جنوب إفريقيا تأجيل التصويت على إجراءات عزل رئيس البلاد سيريل رامافوزا، لمدة أسبوع، بعد أن كان من المقرر إجراء التصويت أمس.

وقبل ساعات قليلة، قدم رامافوزا، البالغ من العمر 70 عاماً، طلباً للمحكمة الدستورية لإجراء تحقيق في مزاعم الفساد الخطرة ضده.

وأعرب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم عن دعمه لرامافوزا، الاثنين، وأعلن أنه سيصوت ضد إجراءات عزله.

ويتولى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي مقاليد الحكم في البلاد منذ أكثر من ربع قرن، ويتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان.

وأدان تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية رامافوزا، بشدة، الأسبوع الماضي. وبحسب التقرير، انتهك رامافوزا، الذي يتولى منصبه منذ عام 2018، قانون مكافحة الفساد، والدستور. ووصف المتحدث الرئاسي، فينسينت ماجوينيا، التقرير بأنه معيب. وتعود خلفية الاتهامات إلى سرقة 580 ألف دولار من مزرعة ماشية يمتلكها رامافوزا، في عام 2020. وأبلغ الرئيس، وهو أيضاً رجل أعمال ناجح، ويمتلك الملايين، عن السرقة، ولم يبلغ عن اختفاء الأموال.

ولاحقاً، كشف الرئيس تفاصيل سرقة المبلغ الذي جناه من بيع حيوانات من مزرعته الخاصة في 2020، مشيراً إلى أنه اتبع الإجراءات الملائمة في الإبلاغ عن الجريمة، ونفى انتهاك أية قوانين.