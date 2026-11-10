هزيمة «المؤتمر الوطني» في انتخابات جنوب إفريقيا تثير تساؤلات حول مستقبل حركات التحرير

سجّل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي حكم جنوب إفريقيا لفترة طويلة، أسوأ نتيجة انتخابية له في تاريخ ما بعد نظام الفصل العنصري، حيث فقد سيطرته على البلدات والمدن في أنحاء البلاد، بينما وصف الحزب ذلك بأنه نتيجة كارثية.

وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد هيمن على الانتخابات السابقة، بحصوله على ما يصل إلى 70% من الأصوات في ذروة شعبيته، لكنه تراجع إلى أقل من 31% في الانتخابات المحلية الأخيرة، وفقاً للنتائج الرسمية التي أُعلنت أول من أمس.

وفي أربع من أكبر مقاطعات جنوب إفريقيا، بما فيها تشوان التي تضم العاصمة بريتوريا، تراجعت نسبة أصوات الحزب إلى 20% أو أقل.

وفشل الحزب في الفوز بأغلبية المقاعد في أي مدينة كبيرة، ولا يسعه الآن سوى الأمل أن تمنحه مفاوضات تشكيل الائتلاف حصة من السلطة.

ووصف الأمين العام للحزب، فيكيلي مبالولا، هذه النتيجة بأنها «كارثة مدمرة» خلال مؤتمر صحافي عقده في نهاية الأسبوع.

ولايزال حزب المؤتمر الوطني أكبر حزب سياسي في البلاد، لكنه تراجع إلى وضع الأقلية في الانتخابات المحلية والوطنية خلال الدورات الثلاث الماضية.

وتضعه نتائج الانتخابات الأخيرة متقدماً بفارق ست نقاط مئوية فقط على أكبر حزب معارض، وهو «التحالف الديمقراطي» المؤيد لقطاع الأعمال، الذي يقوده رجل أبيض هو عمدة كيب تاون، جوردين هيل لويس.

مستقبل الحركات

وقد أثار التراجع الدراماتيكي الأخير في تأييد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، تساؤلات حول مستقبل حركات التحرير التي احتكرت السلطة في جنوب إفريقيا لعقود، بعد فوزها في نضالاتها الطويلة ضد الاستعمار والبيض.

وتولى حزب المؤتمر، وهو أقدم تلك الحركات، السلطة بقيادة نيلسون مانديلا في عام 1994 بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، لكن شعبيته تضررت بشدة جراء فضائح الفساد وسوء الإدارة وارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

كما تعرضت حركة أخرى مناهضة للاستعمار، وهي الحزب الديمقراطي في بوتسوانا، لهزيمة مذلة في عام 2024 بعد أن حكم البلاد منذ استقلالها في عام 1966. وعقاباً من الناخبين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية، خسر الحزب نحو 90% من مقاعده البرلمانية.

وفي المقابل، لاتزال أحزاب التحرير في السلطة في تنزانيا وزيمبابوي وموزمبيق، لكنها تعتمد بشكل متزايد على السلطة الاستبدادية والقمع للسيطرة على الانتخابات وسحق المعارضة، وقد قُتل مئات المتظاهرين على يد الشرطة في تلك البلدان خلال السنوات الأخيرة.

وكتب وزير المالية الزيمبابوي السابق، تنداي بيتي، على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد أصبحت حركات التحرير بالية وتذبل تدريجياً»، وأضاف بيتي الذي أصبح الآن ناشطا معارضاً: «يمكن لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي أن يؤكد لكم ذلك».

صحة النظام السياسي

وقد ساعد حزب المؤتمر الوطني، على عكس نظرائه في بعض الدول المجاورة، على ضمان بقاء الانتخابات في جنوب إفريقيا حرة ونزيهة، وقد قبل النتائج دائماً، حتى عندما كانت كارثية، ورغم خسارة حزبه 15 نقطة مئوية مقارنة بهامش فوزه في انتخابات عام 2021، أشاد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بنتائج الانتخابات الأخيرة باعتبارها دليلاً على صحة النظام السياسي في البلاد.

وقال في مركز الانتخابات حيث أُعلن عن النتائج رسمياً: «في وقت تتعرض فيه الديمقراطية لضغوط في أجزاء عديدة من العالم، أظهر الجنوب إفريقيون مرة أخرى أن ديمقراطيتنا قوية ودائمة».

ووعد حزب المؤتمر الوطني بالتعلم من هذه النكسة، وقال مبالولا: «لقد تلقينا درساً في التواضع، وسنتعامل مع الأسباب التي دفعت الأشخاص الذين كانوا يعتبرون حزب المؤتمر الوطني الإفريقي موطناً سياسياً طبيعياً لهم إلى أن يصابوا بخيبة أمل من حركتنا».

من جهته، قال زعيم التحالف الديمقراطي، هيل لويس، إنه سعيد للغاية لأن حزبه أصبح الآن الأكثر شعبية في أربع من أكبر مدن البلاد، بما في ذلك جوهانسبرغ، وقدّر أن مليون جنوب إفريقي من السود صوتوا لمصلحة الحزب، ما منح حزبه أعلى إجمالي أصوات له على الإطلاق في الأحياء السوداء، حيث كان أداؤه ضعيفاً تقليدياً.

حزب أغلبية

لكن المشهد السياسي المتزايد الانقسام، سيجعل من الصعب على الأحزاب تشكيل ائتلافات قابلة للتطبيق. وأكثر من نصف البلديات أصبحت الآن «معلقة»، أي تفتقر إلى حزب أغلبية، وبعض الأحزاب الجديدة نسبياً تتبنى سياسات معادية للمهاجرين أو أساليب شعبوية قد تعرقل محادثات تشكيل التحالفات.

وكتب المحلل السياسي، بارني مثومبوتي: «لقد كان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عملاقاً في ساحتنا السياسية وفي حياتنا لفترة طويلة جداً، لدرجة أن تفككه كان سيؤدي حتماً إلى خلق فراغ، وبالتالي إلى زعزعة الاستقرار».

وربما تكون جوهانسبرغ هي المثال الأكثر وضوحاً على ذلك، فقد احتل التحالف الديمقراطي المرتبة الأولى في الانتخابات بنسبة 35%، لكنه سيواجه صعوبة في العثور على شركاء للتحالف، ما لم يعقد اتفاقاً مع حزب المؤتمر الوطني، وهو ما من شأنه أن ينفر العديد من أنصار كلا الحزبين.

أما الأحزاب الرئيسة الأخرى في المدينة، مثل حزب «أكشن إس إيه» اليميني وحزب «مناضلي الحرية الاقتصادية» اليساري، فلديها عداء شديد تجاه التحالف الديمقراطي، لدرجة أنه من غير المرجح أن تتوصل إلى اتفاق تحالفي. عن «غلوب آند ميل»

• حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي»، الذي حكم جنوب إفريقيا لفترة طويلة، سجل أسوأ نتيجة انتخابية له في تاريخ ما بعد نظام الفصل العنصري.

• رئيس جنوب إفريقيا أشاد بنتائج الانتخابات باعتبارها دليلاً على صحة النظام السياسي في البلاد.