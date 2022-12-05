روسيا حصدت 5.8 ملايين طن من القمح الأوكراني

قالت وكالة الفضاء والطيران الأميركية «ناسا»، إن روسيا حصدت قمحاً من الحقول الأوكرانية هذا العام بما قيمته مليار دولار.

ووفقاً لـ«ناسا هارفيست»، برنامج الأمن الغذائي والزراعة التابع للوكالة، فقد تم حصاد نحو 5.8 ملايين طن من القمح من حقول في مناطق «لم تكن تحت السيطرة الأوكرانية».

وبالنسبة للمسح، استخدمت «ناسا هارفيست»، جنباً إلى جنب مع العديد من المؤسسات الشريكة، بيانات الأقمار الاصطناعية والنمذجة.

وتم حصاد ما إجماليه نحو 26.6 مليون طن من القمح على الأراضي الأوكرانية هذا العام، وهو رقم أكبر بكثير مما كان متوقعاً في السابق، وفقاً لتقديرات العلماء المشاركين في المشروع البحثي.

وفي حين أن هذا أقل من محصول العام الماضي القياسي البالغ 33 مليون طن، فإنه يقترب من متوسط ​​السنوات الخمس البالغ 27.9 مليون طن.

ومع ذلك، لم يكن بإمكان أوكرانيا الوصول إلى 22% من هذا القمح في الجزء الشرقي من البلاد بسبب الحرب الروسية الحالية.