إضرابات في مطار "هيثرو" عشية الكريسماس

تواجه الأسر، التي تسافر للخارج في أعياد الميلاد (الكريسماس)، إضرابات في مطار "هيثرو"، حيث أن من المقرر أن يضرب مناولو الأمتعة، لمدة ثلاثة أيام، فيما تؤدي نهاية الفصل الدراسي، إلى سفر جماعي عبر مطار لندن.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة أن حوالي 350 عاملا، في شركة "مينزيس" للطيران، التي توفر خدمات المناولة الأرضية، لشركات الطيران، بما في ذلك شركة "أمريكان إيرلانيز" و"دويتشه لوفتهانزا إيه جي" سيضربون عن العمل من 16 ديسمبر الجاري، طبقا لما ذكره اتحاد "يونايت يونيون" التجاري في بيان اليوم الجمعة.

وسيضر الإضراب بثلاث صالات في مطار "هيثرو"، حيث يضغط العمال لزيادة الأجور.

وأضاف الاتحاد أن الركاب يواجهون "اضطرابات وتعطيلات وإلغاءات محتملة"، على الرغم من أن إضراباً سابقاً في شركة "مينزيس"، على مدار ثلاثة أيام، الشهر الماضي، لم يؤثر بشكل كبير، طبقا لشركات الطيران ومطار "هيثرو".

يأتي ذلك بعد أن توصلت الشركة إلى إطار اتفاق مع اتحاد "جي.إم.بي"، الذي يمثل معظم عمال المناولة.