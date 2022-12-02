الكرملين: بوتين أبلغ شولتس بأن نهج الغرب بشأن أوكرانيا "مدمر"

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة بأن النهج الذي تتبعه ألمانيا والغرب بشأن أوكرانيا "مدمر"، وحث برلين على إعادة التفكير فيه.

وأضاف أن بوتين دافع عن الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا على أهداف في أوكرانيا، وأشار إلى أنه ينبغي السماح لموسكو بالمشاركة في التحقيقات الخاصة بما وصفه بالهجمات "الإرهابية" على خطوط أنابيب غاز نورد ستريم التي تمر تحت بحر البلطيق.