أوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسير حرب

قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية إن البلدين تبادلا 50 أسيرا عسكريا اليوم الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في منطقة دونيتسك إن كلا من موسكو وكييف ستسلم الأخرى 50 أسير حرب.

وأعلن رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك، عن إطلاق سراح 50 من "حماة أوكرانيا" وقال إن تبادل أسرى الحرب سيستمر "حتى تحرير آخر أوكراني".

وقالت روسيا إنها ستنقل أسراها المفرج عنهم إلى موسكو لإجراء فحوص طبية وإعادة تأهيل.

وذكر يرماك أن عددا غير محدد من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين أفرج عنهم اليوم الخميس كانوا محتجزين في مركز اعتقال أولينيفكا.